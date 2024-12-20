Bingöl'de Trafik Denetimi: 99 Araç ve Sürücüye Ceza Kesildi

Bingöl'de yapılan denetimlerde kurallara uymayan 99 araç ve sürücüye ceza kesildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehirler arası yollarda uygulamaya yaptı. Denetimlerde toplamda 325 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetimlerde radar, emniyet kemeri, kırmızı ışık ihlali, muayenesiz araç kullanma, hatalı park, alkollü araç kullanma gibi birçok ihlalden 99 araç veya sürücüye, trafik idari yaptırım cezası uygulandı. - BİNGÖL