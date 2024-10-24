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Bingöl'de Tırın Çarptığı İnek Telef Oldu

Bingöl'de Tırın Çarptığı İnek Telef Oldu
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Bingöl'de, canlı hayvan taşıyan bir tırın yola çıkan bir ineğe çarpması sonucu inek telef oldu. Olayda yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bingöl'de tırın çarptığı inek telef oldu.

Kaza, Elazığ-Muş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, canlı hayvan taşıyan E.Ç. yönetimindeki 44 PP 574 plakalı tır, yola çıkan ineğe çarptı. Kazada, yaralanan olmazken inek telef oldu ve araçta maddi hasar meydana geldi. Küpesi olmadığı için sahibi tespit edilemeyen inek ekipler tarafından yoldan kaldırılırken jandarma ekipleri de olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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