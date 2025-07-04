Bingöl'de Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bingöl'de Tır Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Bingöl-Diyarbakır karayolunda seyir halindeki bir tırın kupası aniden alev aldı. Sürücü hızlıca aracı durdurarak dışarı çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü fakat tır kullanılmaz hale geldi.

Bingöl'de bir anda alev alan tırın kupa kısmı, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl- Diyarbakır karayolunda dorsesiz halde seyir halinde olan tırın kupasından bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü sağa çekerek araçtan aşağı indi. Sürücünün inmesinin ardından bir anda alev topuna dönen tır, yanarak kullanılamaz hale geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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