Bingöl'de Tır Dorsesi Alev Aldı

Bingöl'de Tır Dorsesi Alev Aldı
Bingöl-Diyarbakır yolu üzerinde seyir halindeki bir tırın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bingöl'de alev alan tır dorsesi, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Bingöl- Diyarbakır yolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracı sağa çeken sürücü kupa ile dorseyi ayırarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
