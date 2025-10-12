Bingöl'de Tır Dorsesi Alev Aldı

Bingöl'de alev alan tır dorsesi, ekipler tarafından söndürüldü.

Olay, Bingöl- Diyarbakır yolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracı sağa çeken sürücü kupa ile dorseyi ayırarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. - BİNGÖL