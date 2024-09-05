Bingöl'de PKK'ya Yönelik Operasyonda Sığınak Ele Geçirildi
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda geçmiş yıllarda kullanılan 8 odalı bir sığınak ve çeşitli malzemeleri ele geçirdi. Operasyonda 65 büyük pil, 47 küçük pil, çakmak gazı, şampuan, odun sobası ve diğer kişisel eşyalar gibi malzemeler bulundu. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirildi.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştiren operasyonlar çerçevesinde, geçmiş yıllarda kullanılan 8 odalı sığınak ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçe kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman onbaşı İsmail Yılmaz operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak içerisinde yapılan aramada 65 adet büyük pil, 47 adet küçük pil, 2 kutu çakmak gazı, 2 kutu şampuan, 1 adet sac tava, 1 adet odun sobası, 1 paket ıslak mendil, 2 paket kadın pedi, 1 adet diş macunu, 2 adet diş fırçası, 1 adet demlik, 2 adet tabak, 2 adet plastik bardak ele geçirilmiş olup, bahse konu ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - BİNGÖL