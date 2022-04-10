Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu çerçevesinde yapılan arazi araması sonucu tespit edilen 6 odalı sığınak içerisinde 11 adet mutfak tüpü ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınak ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. - BİNGÖL

Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi

Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi

Son dakika 3. sayfa: Bingöl'de terör örgütüne ait 6 odalı sığınak imha edildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haberler

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