Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, merkezde faaliyet gösteren bir tekstil çalışan 300 kadına KADES uygulamasını tanıtarak bilgilendirmede bulundu. Yapılan bilgilendirme sonrasında kadınların telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.

Jandarma personeli, çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - BİNGÖL

Bingöl'de tekstil çalışanlarına KADES tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bingöl, KADES, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title