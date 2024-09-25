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Bingöl'de Tefeci ve Dolandırıcılara Operasyon: 10 Şahsa İşlem Yapıldı

Bingöl'de Tefeci ve Dolandırıcılara Operasyon: 10 Şahsa İşlem Yapıldı
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Bingöl'de gerçekleştirilen operasyonda, dolandırıcılık suçundan 178 UYAP kaydı bulunan 11 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevindeki 4 şüphelinin ifadeleri SEGBİS ile alındı.

Bingöl'de tefeci ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda 10 şahsa işlem yapıldı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçundan 178 ayrı UYAP kaydı ve 56 adet yakalama kararı bulunan toplam 11 şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenledi. 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında, 4 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi. Cezaevindeki 4 kişinin SEGBİS yoluyla ifadeleri alındı. Toplam 10 şahsa adli işlem yapılırken, 1 şahsın yurt dışında olması sebebiyle aranma kaydı oluşturuldu.

Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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