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Bingöl'de Tarihi Eser Operasyonu: 63 Obje Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 adet obje ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların aracında yapılan yol kontrol noktasında tespit edilen tarihi eserlerle ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 adet obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca, tarihi eser kaçakçılarıyla mücadele kapsamında Bingöl ili Solhan ilçesinde yol kontrol noktasında icra edilen faaliyet sırasında; şüpheli şahısların aracında tarihi eser olduğu değerlendirilen 63 adet obje ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınmış olup, adli işlemleri devam etmektedir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Bingöl Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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