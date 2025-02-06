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Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Çömlek Parçası Ele Geçirildi

Bingöl'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 14 Çömlek Parçası Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda 14 tarihi eser niteliği taşıyan çömlek parçası ele geçirirken 4 şüpheliyi yakaladı. Operasyon, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarını önlemek amacıyla yapıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 14 adet tarihi eser niteliği bulunan çömlek parçaları ele geçirilirken 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5-6 Şubat 2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması, kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 3 adet av tüfeği, 14 adet fişek ve 14 adet tarihi eser niteliği bulunan çömlek parçaları ele geçirildi. Çalışmalarda 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 2, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan 1 ve 'Basit yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 1 şahıs olmak üzere toplamda 4 şüpheli yakaladı.

Söz konusu olaylarda yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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