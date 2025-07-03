Bingöl'de Şüpheli Üzerinden Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde şüphe üzerine durdurulup üst araması yapılan şahsın üzerinden ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Genç Büro Amirliği ekiplerince uygulama esnasında şüphelenilen 1 şahıs üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve şarjörü basılı 6 adet fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa