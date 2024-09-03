Bingöl'de Şüpheli Araçta Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüpheli bir araç içerisinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "İlimizde meydana gelen olaylara daha etkin-hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve meydana gelen olay sonrası olayın aydınlatılması amacıyla ilimiz genelinde büyük gayret ve duyarlılıkla görevlerini sürdüren Motosikletli Polis Timlerince (Yunuslar) yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisindeki şüpheli şahıs üzerinde 365 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL