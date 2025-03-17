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Bingöl'de Su Sıkıntısı Nedeniyle Yol Kapama Eylemi

Bingöl'de Su Sıkıntısı Nedeniyle Yol Kapama Eylemi
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Bingöl merkez Yenimahalle'de su sıkıntısı yaşayan mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek yolu trafiğe kapatıp ateş yaktı. Kadınların öncülüğündeki grup, sorunlarının acilen çözülmesini talep etti.

Bingöl'de su sıkıntısı yaşayan bir mahalle, duruma tepki gösterip yolu trafiğe kapatarak ateş yaktı.

Bingöl merkez Yenimahalle'de bir süredir su sıkıntısı yaşadıklarını iddia eden mahalle sakinleri, yol kapama eylemi yaptı. Özellikle kadınların bulunduğu grup, yolu trafiğe kapatarak, ateş yakıp sorunlarının bir an önce çözülmesini istedi. Güvenlik güçleri, grubu sakinleştirip ikna etmeye çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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