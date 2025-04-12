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Bingöl'de Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı

Bingöl'de Sosyal Medya Dolandırıcıları Yakalandı
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Bingöl'de sosyal medya üzerinden 850 bin lira dolandıran 2 kişi, emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklandı.

Bingöl'de, sosyal medya üzerinden vatandaşları 850 bin lira dolandıran 2 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında sosyal medya platformunda, farklı bahaneler ile toplamda 850 bin Türk Lirası dolandırıcılık olayı ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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