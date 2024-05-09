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Bingöl'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Bingöl'de meydana gelen silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bingöl'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, bir fırın içindeki kişiye silahlı saldırıda bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bingöl Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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