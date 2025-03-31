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Bingöl'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bingöl'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Bingöl'ün Beşyol mevkisinde meydana gelen silahlı kavgada B.Ç. isimli bir kişi hayatını kaybetti, M.Ç. isimli polis memuru ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Bingöl'de silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece Beşyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince gözaltına alınan bir kişi, yanında taşıdığı silahıyla etrafa rast gele ateş açtı. Olayda B.Ç. isimli vatandaş ve M.Ç. isimli polis memuru yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan B.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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