Bingöl'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 gözaltı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir şüpheli ise gözaltına alındı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Rodi Güngör (25) hayatını kaybetti, 1 şüpheli elinde tabanca ile kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karlıova ilçesi Yeşilyurt Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Rodi Güngör, vücuduna isabet eden tabancanın kurşunuyla ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Elinde tabanca ile kaçmaya çalışan S.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Rodi Güngör ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Güngör'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.