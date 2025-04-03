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Bingöl'de Silahlı Çatışma: 7 Gözaltı

Bingöl'de Silahlı Çatışma: 7 Gözaltı
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Bingöl'de silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan 7 kişi yakalandı. Yapılan operasyonda 1 av tüfeği ele geçirildi.

Bingöl merkez ve Genç ilçesinde silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan 7 kişi yakalandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Beşyol mevkii ve Bahçelievler Mahallesi'nde silahla ateş etme, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce merkez ve Genç ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği ele geçirilirken, 7 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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