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Bingöl'de Silah Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Bingöl'de Silah Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı
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Bingöl'de düzenlenen polis operasyonunda 8 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 8 tabanca, av tüfeği fişek ve mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla, 8 tabanca, 9 şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 adet 9X19 fişek, 5 adet 7,65 fişek 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet AK 47 silah mermisi 8 cep telefonuna el konuldu. 6 şüpheli gözaltına alınırken, mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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