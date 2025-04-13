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Bingöl'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama

Bingöl'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Tutuklama
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Bingöl'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, 3 tabanca, 3 şarjör, ve ruhsatsız tüfekler ele geçirildi. 2 şüpheli tutuklandı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince; silah kaçakçılığı ve ticareti suçları ile ilgili olarak yapılan operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 147 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli şahsa adli işlem başlatıldığı ve 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. - BİNGÖL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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