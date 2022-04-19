Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü Bingöl'de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, otomobiller zarar gördü

BİNGÖL - Bingöl'de iftar saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Yerinden sökülen çatılar, park halindeki otomobillere zarar verdi.

Bingöl genelinde etkili olan rüzgar, saat 19.00 sıralarında şiddetlendi. Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ndeki bir yurdun çatıları rüzgardan dolayı yerinden söküldü. Sökülen ve uçan çatılar, park halinde bulunan otomobillere zarar verdi. Otomobillerinin zarar gördüğünü fark eden vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye, zabıta ve AFAD ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler ise zarar gören otomobiller ve binalarda inceleme başlattı.

Olayda can kaybı ve yaralamanın olmadığını belirten merkez İnönü Mahallesi Muhtarı Şemşettin Işık, "Mahallemizde bir doğa olayı yaşanmıştır. Mahallemizde bulunan bir yurdun çatısı esen rüzgardan dolayı uçmuş, arkadaşların araçları park halindeyken iftar saatinde bu kaza meydana geldi. Şanslı olmamızın sebebi can kaybının olmamasıdır. Araçlar zarar gördü, devletimiz burada. İtfaiye, zabıta, AFAD burada. Ne gerekiyorsa toparlayacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - 3. Sayfa

İtfaiye, Bingöl, Zabıta, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title