Bingöl'de Seyir Halindeki Motosiklet Alev Aldı
Bingöl'de eski terminal bölgesinde seyir halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahale ederek söndürdüğü yangında motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Bingöl'de seyir halindeki motosiklet bir anda alev aldı. Yangın, çevreden geçen vatandaşların yardımı ile söndürüldü.
Olay, eski terminal bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki motosiklet bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü indiği motosiklet bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.
Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa