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Bingöl'de Şehirlerarası Otobüs Yangını

Bingöl'de Şehirlerarası Otobüs Yangını
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan şehirlerarası yolcu otobüsü, yolcuların tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Solhan-Arakonak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs seyir halindeyken motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yolcuların uyarısının ardından şoför aracı durdurup araçtakileri tahliye ederken, 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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