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Bingöl'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, bir araçta ruhsatsız tüfek bulundu. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan uygulamalar esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde; 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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