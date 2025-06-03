Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet Pietro Beretta marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet OZK marka 7.65 milimetre dolu fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL