Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca ve Fişek Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet dolu fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişek ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet Pietro Beretta marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet OZK marka 7.65 milimetre dolu fişek ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı belirtildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa