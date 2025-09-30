Haberler

Bingöl'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bingöl'de ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerimizce şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 76 adet fişek ele geçirilmiştir. Şüpheli 2 şahıs yakalanarak ele geçirilen materyallerle birlikte Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
