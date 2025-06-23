Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada bir araçta ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı ekiplerin uygulama esnasında şüpheli bir araç içerisinde ki 7.65 milimetre çapında silah ve bu silaha ait şarjör ve şarjöre basılı 6 adet 7.65 milimetre çapında fişeklere el konuldu.
Konuyla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa