Bingöl'de Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı ekiplerin uygulama esnasında şüpheli bir araç içerisinde ki 7.65 milimetre çapında silah ve bu silaha ait şarjör ve şarjöre basılı 6 adet 7.65 milimetre çapında fişeklere el konuldu.

Konuyla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL