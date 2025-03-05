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Bingöl'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Bingöl'de Ruhsatsız Silah Operasyonu
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Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 7.65 milimetre çapında ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İlçe Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 6 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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