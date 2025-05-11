Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in teklifine yanıt: İstanbul'da ev sahipliğine hazırız

Putin'in tarihi İstanbul çağrısına Erdoğan'dan ilk yorum
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
Destici: 2 suç için idam cezası geri getirilmeli

Destici'den idam çağrısı: 2 suç için mutlaka geri getirilmeli
Hasarlı binanın kontrollü olduğu söylenen yıkımı tartışma yarattı

Kontrollü yıkım dedikleri buysa vay vatandaşın haline

Bingöl'de ruhsatsız silah ele geçirildi

Bingöl'de ruhsatsız silah ele geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliğimize bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs hakkında adli iş ve işlemler başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi

Osimhen'in bonservisini almak için İtalyan ekibinin kapısını çaldılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Gidilecek gibi değil! Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören gözlerine inanamadı
Bazı memurluklar için yaş sınırı geliyor

Bazı memurluklara yaş sınırı geliyor
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Hazine ve Maliye Bakanlığından tasarruf tedbirlerine sıkı denetim

Bakan Şimşek'ten net mesaj: Gerekli tüm adımları atacağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.