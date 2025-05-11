Bingöl'de ruhsatsız silah ele geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliğimize bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs hakkında adli iş ve işlemler başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa