Bingöl'de ruhsatsız silah ele geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yenişehir Şehit Hayrullah Polat Polis Merkezi Amirliğimize bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet şarjör ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs hakkında adli iş ve işlemler başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL