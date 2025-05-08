Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada ruhsatsız bir tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 16 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa