Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti
Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyonu belli oldu
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu

Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Ge geçti

Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Ge geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uygulamada ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ve ilçe ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'de çok satan ünlü meyve suyu markası iflas bayrağını çekti
img

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...
img

Kıskanç kadın, terfi alan arkadaşını zehirle öldürmeye çalıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minik Nazlı'nın babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı

Babasıyla olan son görüntüleri ortaya çıktı! Ağlatan anlar
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Aslıhan Gürbüz evinin önündeki manzarayı görünce çıldırdı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı

Evinin önündeki manzara çıldırttı: Bunlar geri zekalı, mağara insanı
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Şubat ayı enflasyonla birlikte kira zam tavanı da netleşti

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira zam tavanı netleşti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.