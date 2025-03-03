Bingöl'de Ruhsatsız Silah Ele Ge geçti
Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği uygulamada ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında işlem başlatıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uygulamada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ve ilçe ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem başlatıldı. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa