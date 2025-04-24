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Bingöl'de Ruhsatsız Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de Ruhsatsız Pompalı Tüfek Ele Geçirildi
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Bingöl'de polis ekipleri, motosikletli timler aracılığıyla ruhsatsız bir pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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