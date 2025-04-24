Bingöl'de Ruhsatsız Pompalı Tüfek Ele Geçirildi
Bingöl'de polis ekipleri, motosikletli timler aracılığıyla ruhsatsız bir pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince yapılan çalışmada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - BİNGÖL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa