Bingöl'de Ruhsatsız Pompalı Tüfek Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapıla çalışmada bir adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamda, "İlimizde meydana gelen olaylara daha etkin, hızlı bir şekilde müdahale edilebilmesi, önleyici polislik faaliyetlerinin geliştirilmesi ve meydana gelen olay sonrası olayın aydınlatılması amacıyla ilimiz genelinde büyük gayret ve duyarlılıkla görevlerini sürdüren Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), Cinayet Büro Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 1 şahıstan, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet dolu kartuş Ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinin önlenmesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çalışmalarımız büyük özveri ve fedakarlıkla devam edecektir" denildi. - BİNGÖL