Bingöl'de Refüje Vuran Otomobil Kazasında 3 Yaralı

Bingöl'de otomobil refüje vurdu: 3 yaralı

BİNGÖL - Bingöl'de otomobilin refüje vurması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza, merkez Düzağaç Mahallesi yeni hastane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi, refüje vurdu. Kazada, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kilometrelerce araç trafiği oluştu.

Polis ekiplerinin çalışması ve aracın yoldan kaldırılması üzerine trafik güvenli bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.