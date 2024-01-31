Bingöl'de Polis Operasyonunda 93 Şüpheli ve 6 Zanlı Yakalandı

Bingöl bir ay içerisinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 93 şüpheli ve hapis cezası bulunan 6 zanlı yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube amirliğince 2024 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalar açıklandı. Yapılan açıklamada, "2 adet ruhsatsız tabanca, 105 gram narkotik madde, 117 adet fişek, 3 kesici delici alet el geçirildi. Hapis cezası bulunan 6 şahıs, hırsızlık suçu faili 46 şahıs ve 47 aranan şahıs yakalandı. Aynı zamanda 3 bin 780 şahıs ve 2 bin 140 araç sorgulanırken bir de çalıntı araç bulundu" denildi. - BİNGÖL