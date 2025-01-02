Bingöl'de Polis Operasyonu: 3 Silah ve Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, biri kurusıkı olmak üzere 3 adet silah ve 46 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Motosikletli Yunus Timleri ve resmi ekipler tarafından yapılan çalışmalarda biri kuru sıkı olmak üzere 3 adet tabanca, 26 adet fişek ve tek parça halinde 46 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL