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Bingöl'de Polis Operasyonları: 22 Kişi Yakalandı

Bingöl'de Polis Operasyonları: 22 Kişi Yakalandı
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Bingöl'de düzenlenen polis operasyonlarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı. Operasyonlar, kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Bingöl'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 22 kişi yakalandı.

Kamu Düzeninin sağlanması suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 21-30 Ekim arasında çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan 22 şahıs, güvenlik güçlerince yakalandı.

Çalışmaların devam edeceği kaydedildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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