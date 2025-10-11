Haberler

Bingöl'de Polis Kılığında Dolandırıcılık: 494 Bin Lira Çalındı

Bingöl'de Polis Kılığında Dolandırıcılık: 494 Bin Lira Çalındı
Güncelleme:
Bingöl'de kendini polis olarak tanıtan bir şahıs, bir vatandaşı 494 bin lira dolandırmaktan tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, şüpheliyi 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan mahkemeye sevk etti.

Bingöl'de kendini polis olarak tanıtan ve bir şahsı 494 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kendisini polis olarak tanıtarak müştekiyi dolandırdığı ve 494.000 TL zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube yapılan çalışmalar neticesinde; müdürlüğümüzce bahse konu şüpheli şahıslardan biri yakalanarak 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
