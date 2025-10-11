Bingöl'de Polis Kılığında Dolandırıcılık: 494 Bin Lira Çalındı

Bingöl'de kendini polis olarak tanıtan ve bir şahsı 494 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kendisini polis olarak tanıtarak müştekiyi dolandırdığı ve 494.000 TL zarara uğrattığı tespit edilen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube yapılan çalışmalar neticesinde; müdürlüğümüzce bahse konu şüpheli şahıslardan biri yakalanarak 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL