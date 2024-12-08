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Bingöl'de PKK/KCK mensubu yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Bingöl'de PKK/KCK mensubu yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
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Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. Şahısla birlikte hareket eden 4 kişi de yakalanarak sınır dışı edildi.

Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ağrı üzerinden ülkeye giriş yapan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın birlikte hareket ettiği 4 kişi de yakalanarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıslar işlemleri sonrası sınır dışı edildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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