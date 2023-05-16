Bingöl'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bingöl'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptı. Yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RU 4211 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaşa çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL