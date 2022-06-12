Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Haberler

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Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bingöl'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Genç karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 AFU 737 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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