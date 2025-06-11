Bingöl'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Bingöl'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
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Bingöl-Elazığ karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı. Olayda iki kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl- Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yarinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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