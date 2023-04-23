Üye Girişi
Haberi Paylaş
Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

Bingöl'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar-Kızılağaç köy yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 24 ABE 634 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title