Bingöl'de Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay Bingöl- Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL