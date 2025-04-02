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Bingöl'de Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı

Bingöl'de Otomobil Kazasında 5 Kişi Yaralandı
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Bingöl-Erzurum karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Olay Bingöl- Erzurum karayolu Elmalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 12 DA 806 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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