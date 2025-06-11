Bingöl'de Otomobil Kanalına Düştü, 1 Çocuk Yaralandı

Bingöl'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala düştü. 1 çocuk yaralandı.

Olay, Bingöl Muş karayolu Ekinyolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kanala düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan çocuk, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL