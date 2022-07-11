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Bingöl'de otomobil ineğe çarptı: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Bingöl'de otomobil ineğe çarptı: 7 yaralı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ineğe çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Solhan-Muş karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 07 GF 375 plakalı otomobil, karayolunda ineğe çarptı.

Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde bulunan ve yaralanan 7 kişi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

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