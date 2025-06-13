Bingöl'de Otobüs Devrildi: 3 Yaralı

Bingöl'de Otobüs Devrildi: 3 Yaralı
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Karlıova ilçesi Dörtyol köyü yakınlarında meydana geldi. 34 FVR 134 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, UMKE ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişiye, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri gerçekleştirildi. Ağır yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle Malatya'ya, diğer 2 yaralı ise Erzurum'a nakledildi. Kazada araçta bulunan 37 yolcu da sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrol edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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