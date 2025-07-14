Bingöl'de Ortaya Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'ün Kığı ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına, can kırığının neden olduğu öğrenildi.

Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında otluk alanda yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının bölgeye gelişi güzel atılan cam kırığının neden olduğu öğrenildi. - BİNGÖL