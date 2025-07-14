Bingöl'de Ortaya Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Ortaya Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bingöl'ün Kığı ilçesinde, cam kırığı nedeniyle çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile söndürüldü.

Bingöl'ün Kığı ilçesinde çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangına, can kırığının neden olduğu öğrenildi.

Kiğı ilçesine bağlı Açıkgüney köyü kırsalında otluk alanda yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının bölgeye gelişi güzel atılan cam kırığının neden olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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