Bingöl'de Ormanlık Araziye Yasa Dışı Ekim Operasyonu: 274 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ormanlık arazide 274 kök kenevir bitkisi bulundu. Uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar devam ediyor.
Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ormanlık arazide 274 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında ormanlık arazide 274 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL