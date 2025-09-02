Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 25 orman yangın işçisi, 8 tekniker görevlendirildi. Aynı zamanda bir helikopterinde müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL
