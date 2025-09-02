Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ederken, yangın kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Genç ilçesine bağlı Kavaklı köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 25 orman yangın işçisi, 8 tekniker görevlendirildi. Aynı zamanda bir helikopterinde müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte Brezilyalı kalecinin kazanacağı maaş

Maliyeti belli oldu! Ederson adeta servet kazanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde kitle tespit edilen Lara son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.